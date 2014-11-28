Да, взяла проект, собрала все фотографии. Неделю писала заказчику в приват. Он не отвечал. После того как он появился, сперва было скинуто 100 шт, и получена оплата. После этого Павлу были отправлены оставшиеся фото, я писала ему получил он архив или нет, но он молчал. А теперь он мне оставил отрицательный отзыв.