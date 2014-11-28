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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
10 лет назад
Сделано быстро, недорого, профессионально. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Александр отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рада была сотрудничеству.
$12
5 баллов
10 лет назад
Получил совсем мало картинок, нужно было 700? получил штук 40-50. Светлана обещала прислать остальную часть через пару дней, но так и не прислала. Мне пришлось отказаться от ее услуг. Сильно задержаны сроки.
Ответный отзыв
Да, взяла проект, собрала все фотографии. Неделю писала заказчику в приват. Он не отвечал. После того как он появился, сперва было скинуто 100 шт, и получена оплата. После этого Павлу были отправлены оставшиеся фото, я писала ему получил он архив или нет, но он молчал. А теперь он мне оставил отрицательный отзыв.
$100
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Все сделано, спасибо=)
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло.
$20
5 баллов
10 лет назад
WooCommerce
Работу, на которую планировались потратить сутки (+сутки в запасе) Светлана растянула на неделю, каждый день "завтраки". О том что сроки сдвигаются - забывала оповещать. В итоге пропала, сделав 90% работы. Но сделав аккуратно и качественно )))
$20
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за помощь! Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик четко ставит задачи, всегда на связи, на все вопросы отвечает. Оплата в полном объеме. Всем рекомендую как надежного и честного заказчика.
Наполнение сайтов
31 отзыв(-3)
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга