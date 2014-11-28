knopocka85

Светлана knopocka85

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Отзывы заказчиков

masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Добавить фото на сайт (CMS Битрикс)
Сделано быстро, недорого, профессионально. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Александр отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рада была сотрудничеству.
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vtopweb
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$12
5 баллов
10 лет назад
Подобрать, найти в интернете фотографии для разделов
Получил совсем мало картинок, нужно было 700? получил штук 40-50. Светлана обещала прислать остальную часть через пару дней, но так и не прислала. Мне пришлось отказаться от ее услуг. Сильно задержаны сроки.
Да, взяла проект, собрала все фотографии. Неделю писала заказчику в приват. Он не отвечал. После того как он появился, сперва было скинуто 100 шт, и получена оплата. После этого Павлу были отправлены оставшиеся фото, я писала ему получил он архив или нет, но он молчал. А теперь он мне оставил отрицательный отзыв.
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vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Наполнить сайт.
Joomla
Все сделано, спасибо=)
Сотрудничество прошло.
Ответный отзыв
nostra78
Игорь 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
5 баллов
10 лет назад
Наполнить 170 позиций магазин (woocommerce)
WooCommerce
Работу, на которую планировались потратить сутки (+сутки в запасе) Светлана растянула на неделю, каждый день "завтраки". О том что сроки сдвигаются - забывала оповещать. В итоге пропала, сделав 90% работы. Но сделав аккуратно и качественно )))
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Добавить на сайт 130 товаров
Спасибо за помощь! Рекомендую!
Заказчик четко ставит задачи, всегда на связи, на все вопросы отвечает. Оплата в полном объеме. Всем рекомендую как надежного и честного заказчика.
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31 отзыв(-3)
$3/час
от $10от 1 дня
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