Забить цены в интернет-магазине

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Завершен17 заявок248 просмотров

Требуется забить 2000 цен в интернет магазине через админку Bitrix.

Заявки без цены и срока рассматриваться не будут.

12 лет назад
nikitschip
Никита 
33 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

knopocka85
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$67
1 день
Светлана отличный работник. Всё делает качественно и на совесть. Если есть вопросы, то лишний раз переспросит и не занимается самодеятельностью. Работой полностью удовлетворён.
Никита - отличный работодатель. Задача формулировано четко, указаны сроки исполнения и конкретные параметры. Общается корректно, если что-то не понятно, всегда объяснит и подскажет. Рада нашему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

knopocka85
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад