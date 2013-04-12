Заполнить описание магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт19 заявок229 просмотров

Есть магазин на виртмарте, нужно заполнить описание товара, копируя все с одного сайта.

Скопировать нужно ТОЛЬКО тексты и кастомные поля.

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров