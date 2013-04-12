Добрый день. Для постоянного сотрудничества требуется контент менеджер. Требуется заполнение интернет магазинов, каталогов и т.д. Жду ваших предложений.
Заполнить описание магазина
Есть магазин на виртмарте, нужно заполнить описание товара, копируя все с одного сайта.
Скопировать нужно ТОЛЬКО тексты и кастомные поля.
Заявки фрилансеров
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