Наполнение товаром интернет-магазина стройматер.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок237 просмотров

Требуется ответственный исполнитель для наполнения интернет-магазина сторйматериалов контентом.

CMS - WordPress.

Основные задачи: поиск фотографий, нанесение логотипа, изменение размеров и обработка фото по необходимости, добавление описаний к товару и всех необходимых технических параметров.

Все товары однотипны: панели, сайдинг, подоконники и пр.

Оплата - на счет ПриватБанк.

Уточните, плз, сроки и цены.

WordPress
12 лет назад
Yaroslava84
Ярослава 
41 год
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Валерия отлично справилась с поставленной задачей!!! Вдумчиво и креативно подошла к реализации данного проекта! Продолжаем сотрудничество!
Ярослава предоставила четкое ТЗ, перевод денежных средств – всё быстро. Еще раз благодарю за сотрудничество! Буду рада поработать вновь.

Заявки фрилансеров

intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад