Yaroslava84

Ярослава Yaroslava84

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Переработать баннер
Все четко и без нареканий. Рекомендую Ярославу как ответственного заказчика.
Сотрудничеством с Виталием довольна! Оперативно и качественно!
Ответный отзыв
ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать 3 баннера
Отличная заказчица, рекомендую!
Все сделано качественно и в срок! Сотрудничеством довольна!
Ответный отзыв
Olesya_Fedorovna
Олеся 
44 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Сменить цены, наполнить товарами
Ярослава отличный заказчик, ТЗ поставлено четко и понятно, оплата моментально. Очень рада сотрудничеству!
Олеся - отличный исполнитель! Все сделано ответственно и в срок! Продолжаем сотрудничество! Рекомендую!
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qween7
54 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Подача объявлений
Очень комфортное общение, понятные задания, необходимая помощь. Спасибо за профессионализм! Рекомендую всем!
Все четко и в срок! Продолжаем сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Привлечение реальных участников группы Вконтакте
Отличный и отзывчивый заказчик !Только положительные эмоции от сотрудничества! Всем рекомендую !
Сотрудничеством довольна: профессиональный подход, работа сдана в срок! Рекомендую!
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