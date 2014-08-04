Yaroslava84

Переделать шаблонный баннер. Внести следующие изменения: сменить цену, тексты, панель, дом, логотип. Под панель написать "Шампань". Бэкграунд оставляем тот же.
- $2Баннерынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $2
Переделать шаблонный баннер. Внести следующие изменения: сменить цену, тексты, панель, дом, логотип. Под панелью написать "Шампань". Бэкграунд оставляем тот же.Завершен9 лет назад
Написать 2 статьи (копирайтинг) в рубрику "Все о керамической плитке". Задачи: 1. Найти интересные источники для статей для размещения в рубрике. 2. На основе источника написать полноценную самостоятельную новость (копирайт) — ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача: нарисовать 1 баннер на Главную в стилистике сайта (керамическая плитка). Оплата через WebMoney Жду Ваших предложений по цене. Портфолио обязательно!Баннеры18 заявокЗакрыт9 лет назад
Разместить объявления на Авито 100 шт. Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление. Требование: ответственность и вдумчивость! Оплата — через WebMoneyНаполнение сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
Размещение объявлений на Авито (ежедневно) — от 50 шт. Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление. Требование: ответственность и вдумчивость! Оплата — через WebMoneyПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача: нарисовать 3 баннера в стилистике сайта (строительные материалы). 1 баннер - 150-180 руб. Оплата через WebMoneyЗавершен10 лет назад
Ежедневное размещение объявлений на Авито — от 20 шт. Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление. Требование: ответственность и вдумчивость! Оплата — через WebMoneyНаполнение сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $9
1. Сменить цены в 74 товарах 2. Наполнить разделы новыми товарами.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Написать и разместить описания к товарам (копирайтинг). Кол-во знаков: 1 описание — 600 сим. Тема: Строительные материалы (панели ПВХ, ламинат, сайдинг). Требование к статье: уникальность, использование ключевых слов, информативность, ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт10 лет назад
Написать модуль для Magento расчета плитки для пользователей сайта. Логика и шаги в калькуляторе должны в точности повторять то, что есть на http://www.bestceramic.ru. Просьба ставить реальные сроки и стоимость. Наличие skype.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Написать модуль для OpenCart расчета плитки для пользователей сайта. Логика и шаги в калькуляторе должны в точности повторять то, что есть на http://www.bestceramic.ru. Просьба ставить реальные сроки и стоимость. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нарисовать дизайн статичной страницы в стилистике сайта. Подобрать необходимые изображения. Подготовить к верстке. Оплата - WebmoneyДизайн сайтов29 заявокЗакрыт11 лет назад
Основные задачи: поиск фотографий, изменение размеров и обработка фото по необходимости, добавление описаний к товару и всех необходимых технических параметров. Все товары однотипны: панели, сайдинг, подоконники, плитка, ламинат и пр. Оплата — WebMoney. ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Регистрация сайта в бесплатных каталогах (белых каталогах), на порталах, форумах. Тематика: строительные материалы. Требование: оперативность и добросовестностьПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Ежедневное размещение объявлений на Авито — от 30 шт. Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление. Требование: ответственность и вдумчивость! Оплата — через WebMoneyЗавершен11 лет назад
Ежедневное размещение объявлений на Авито — от 30 шт. Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление. Требование: ответственность и вдумчивость! Оплата — через WebMoneyЗавершен11 лет назад
Ежедневное размещение объявлений на Авито - от 30 шт. Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление. Требование: ответственность и вдумчивость! Оплата - через WebMoneyСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Привлечь 500 реальных людей в группу ВКонтакте Срок исполнения — 20 дней. 100% предоплатаЗавершен11 лет назад
Нарисовать баннер в стилистике сайта. Тема: сайдинг.Завершен11 лет назад