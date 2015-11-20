Нарисовать 1 баннер на Главную

Здравствуйте, Нужно нарисовать праздничную открытку-баннер для компании, у которой исполняется день рождения. Открытка нужна будет для рассылки всем партнерам по email и размещения в соц. сетях (FB, LinkedIn и т.д.). Т.е. нужно будет подобрать лучший размер для отображения ...