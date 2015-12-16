Праздничные баннеры-открытки

нужно сделать ресайзы для контекстно-медийной сети гугл по их ТТ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Нужно нарисовать праздничную открытку-баннер для компании, у которой исполняется день рождения.
Открытка нужна будет для рассылки всем партнерам по email и размещения в соц. сетях (FB, LinkedIn и т.д.).
Т.е. нужно будет подобрать лучший размер для отображения в соц. сетях.
Картинка должна быть уникальной! НЕ перерисовка чего-то что уже есть.
Также на картинке будет текст - краткая информация о компании и ее достижениях. Весь текст на английском языке.
Без анимации!
Все долдно быть качественно и современно. В будущем будут еще заказы.
Жду ваши предложения,
С ув.
Вячеслав
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