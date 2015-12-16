Праздничные баннеры-открытки

Здравствуйте,

Нужно нарисовать праздничную открытку-баннер для компании, у которой исполняется день рождения.

Открытка нужна будет для рассылки всем партнерам по email и размещения в соц. сетях (FB, LinkedIn и т.д.).

Т.е. нужно будет подобрать лучший размер для отображения в соц. сетях.

Картинка должна быть уникальной! НЕ перерисовка чего-то что уже есть.

Также на картинке будет текст - краткая информация о компании и ее достижениях. Весь текст на английском языке.

Без анимации!

Все долдно быть качественно и современно. В будущем будут еще заказы.

Жду ваши предложения,

С ув.

Вячеслав