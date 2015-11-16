Создать 2 баннера для вывески на здание

Нужен новый банер и логотип для женского блога. Хотелось бы что то в тёплых тонах, уютное, лаконичное, ничего лишнего.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать два баннера, для вывески на здании.
На баннерах будут расписаны предоставляемые услуги.
Размеры:
130х500 см
90x200 см
ширина/Х/высота
Обязательный формат PSD
Тематика баннеров - Автосервис
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Требуется разработать баннер с анимацией для детского клуба. Похожая стилистика - baby-club точка ру Баннер размером 200(ш)х250(в) пикселей срок до 17.11 Указывайте стоимость и формат в котором будет делаться баннер.Завершен8 лет назад
Добрый день! Требуется нарисовать баннер Тематика: Bitcoin и криптовалюты Размеры: 250x250, 300x250, 468x60, 728x90 Формат: GIF или JavaScript/HTML5 (лучше GIF) Детали в прикрепленном архиве. Пожалуйста, постите сразу сроки и стоимость.Завершен8 лет назад
Требуется разработать графический баннер на сайт. Размеры 1030*420 текст : Щебень известняковый всех фракций от 750р/т с доставкой по г. Волгограду при заказе от 40тБаннеры19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать баннер+аватар для группы вконтакте по продаже платьевБаннеры19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Банер для интернет-магазина профессиональной косметики, в честь события - черная пятница (распродажа). Который будет использоваться в контекстно-медийной рекламе [b]На банере должны быть:[/b] [list][*]Black Friday[*]название сайта [*]Скидки: 20,40,50,70,90 [*]Косметика 45000 товаров [*]Все для вашей красоты [/list] Банер должен сочетаться с общим стилем сайта На банере ...Завершен8 лет назад
Разработка 4х вижуалов для сайта Пример прикреплен к задаче. Логотипы, изображения товаров, текст, стиль фона и оформления, шрифты предоставлю.Баннеры10 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет, хочу раскрывающийся баннер, размеры как здесь: http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=53&sid=64b0bc009b39853ce737b8e3c48e2180 (красный по центру). Тематика - Совместные покупкиБаннеры4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для интернет-магазина зоотоваров puzoo.ru требуется разработать набор баннеров (ресайзы): 240х400 200х300 125х125 728х90 160х600 Формат - анимированные gif. Более подробное ТЗ вышлю кандидатам. Просьба указывать ссылку на портфолио, сроки и цену в рублях. Оплата WMR, ЯД, Альфа-клик, Сбербанк.Баннеры13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать анимационный баннер в формате gif. Требования: привлекательный дизайн с привлекающей внимание анимацией, обязательное содержание (предоставим), а также соответствие стилистике сайта, на котором баннер будет размещаться (ну или по крайней мере чтобы он не выбивался ...Баннеры12 заявокЗакрыт8 лет назад