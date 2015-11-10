Нужно сделать баннер 240х400 во флеш и статическом формате. Тема продажа лекарства (БАД) Важен опыт именно этой теме Текст наш - дизайн исполнителя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать анимационный баннер в формате gif.
Требования: привлекательный дизайн с привлекающей внимание анимацией, обязательное содержание (предоставим), а также соответствие стилистике сайта, на котором баннер будет размещаться (ну или по крайней мере чтобы он не выбивался сильно на фоне сайта).
Оплата на wmr. Бюджет 400 рублей.
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