На сайте http://delovoychemal.ru справа предусмотрены места под три рекламных банера. Их нужно нарисовать. Первый фотоцентр смайл (инфу брать с самого банера, только сам банер отрисовать как надо) Второй банер рисовать с нуля. Это реклама агентства недвижимости. Инфу ...
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Сделать баннер для Сувенирного магазина "7 слонов" . Баннер должен быть запоминающийся, бросающийся в глаза. Цель чтобы он отложился в памяти каждого кто его хоть раз увидел. Предыдущий баннер ( фото в приложении) с этой задачей справился, но он висит уже год, хочется что то новое. На баннере не обязательно должна быть девушка с бусами. Это может быть какая то идея или слоган который заставит человека обратить на себя внимание.
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