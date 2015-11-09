Сделать баннер для Сувенирного магазина "7 слонов" . Баннер должен быть запоминающийся, бросающийся в глаза. Цель чтобы он отложился в памяти каждого кто его хоть раз увидел. Предыдущий баннер ( фото в приложении) с этой задачей справился, но он висит уже год, хочется что то новое. На баннере не обязательно должна быть девушка с бусами. Это может быть какая то идея или слоган который заставит человека обратить на себя внимание.