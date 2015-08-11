Фрагмент страницы (баннер)

БаннерыЗакрыт9 заявок207 просмотров
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Требуется изготовить баннер для сайта, который иллюстрировал бы фразу

"Оперативная диагностика вашего сайта на вирусы и взлом"

Возможные ассоциации:

- сонар (на подводных лодках)

- скорая помощь

- лупа

- микроскоп

- вор-домушник

- ...

Не

- доктор Айболит

- не красный крест

Обязательно выдержать в стиле страницы и указанной иллюстрации (sample.png) и вписать в указанный размер (скрин приложен, placeholder.png, внутри рамки с закругленными краями).

Ваш срок, стоимость, эскиз.

8 лет назад
gregzem
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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