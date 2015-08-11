Фрагмент страницы (баннер)

Нужно разработать несколько не сложных и не больших баннера для Интернет магазина автозапчастей. Интересует цена за 1 баннер. Будет 2-3 баннера. примерно как на http://www.autodoc.ru/ справа Уточнение [list=1][*]Продажа шин дисков[*]Продаже моторных масел[*]Запчасти для технического обслуживания (реклама каталога)[/list]