Баннеры для сайта

$40
БаннерыЗавершен12 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать 4 баннера на тематику:

1. Интернет магазин быстрых автозапчастей

2. интернет магазин качественных масел

3. интернет магазин выгодных шин и дисков

4. Мы сэкономим Ваше время и деньги

 

сайт - http://profi174.ru/

располагаться будет на месте текущего изображения - https://yadi.sk/i/YG_i3vZCkGnAK

необходимо нарисовать сами картинки и соответственно показать их на слайдере (т.е. показать такие же или аналогичные кнопки вперед назад и "точки" переключения)

картинки будут тянуться с 1024 до 1280 px,  - необходимо это предусмотреть. Растягиваться будут аналогично, как сейчас на сайте.

Минимальная ширина: 741px / Максимальная: 935px

Высота: 240-300px

Дополнительная информация по запросу.

Срок: к 13.11.2015

Оплата производится в российских рублях, не зависимо от курса доллара = 2400р (две тысячи четыреста рублей. примерно по 10$ / картинка)

8 лет назад
tabris
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Worze
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$10
3 дня
Сроки и пожелания соблюдены. Правки вносились достаточно оперативно. 5-ка за сотрудничество!
В очередной раз - только позитивные эмоции от проекта!
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