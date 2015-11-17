Баннеры для сайта

Нужно сделать дизайн баннера под две акции, баннер один а стороны две. Задачи: 1. Сторона - Передать акцию купи комплект серьги и кольцо - получи изделие бесплатно, с красивым и понятным оформлением 2. Сторона - Браслет с Шармом за 1990, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать 4 баннера на тематику:
1. Интернет магазин быстрых автозапчастей
2. интернет магазин качественных масел
3. интернет магазин выгодных шин и дисков
4. Мы сэкономим Ваше время и деньги
сайт - http://profi174.ru/
располагаться будет на месте текущего изображения - https://yadi.sk/i/YG_i3vZCkGnAK
необходимо нарисовать сами картинки и соответственно показать их на слайдере (т.е. показать такие же или аналогичные кнопки вперед назад и "точки" переключения)
картинки будут тянуться с 1024 до 1280 px, - необходимо это предусмотреть. Растягиваться будут аналогично, как сейчас на сайте.
Минимальная ширина: 741px / Максимальная: 935px
Высота: 240-300px
Дополнительная информация по запросу.
Срок: к 13.11.2015
Оплата производится в российских рублях, не зависимо от курса доллара = 2400р (две тысячи четыреста рублей. примерно по 10$ / картинка)
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