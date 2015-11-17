Баннеры для сайта

Необходимо разработать 4 баннера на тематику:

1. Интернет магазин быстрых автозапчастей

2. интернет магазин качественных масел

3. интернет магазин выгодных шин и дисков

4. Мы сэкономим Ваше время и деньги

сайт - http://profi174.ru/

располагаться будет на месте текущего изображения - https://yadi.sk/i/YG_i3vZCkGnAK

необходимо нарисовать сами картинки и соответственно показать их на слайдере (т.е. показать такие же или аналогичные кнопки вперед назад и "точки" переключения)

картинки будут тянуться с 1024 до 1280 px, - необходимо это предусмотреть. Растягиваться будут аналогично, как сейчас на сайте.

Минимальная ширина: 741px / Максимальная: 935px

Высота: 240-300px

Дополнительная информация по запросу.

Срок: к 13.11.2015

Оплата производится в российских рублях, не зависимо от курса доллара = 2400р (две тысячи четыреста рублей. примерно по 10$ / картинка)