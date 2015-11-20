Нарисовать рекламные баннеры

Всем привет!Требуется баннер для канала Youtube(Тот, что на главной странице).Тематики канала: ножевая и около ножевая, плетение из паракорда и изделия из кайдекса.1. Общая концепция, как на фото. Но можем обговорить любые изменения.2. Цвет текста: красный, ...