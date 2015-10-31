Нужно создать анимированные баннеры для форума

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Нужно создать анимированные баннеры для форума. Баннеры должныбыть цветом форума + добавить логотип форума, дополнительно нужно добавить на

баннеры анимацию в виде ключевых слов или инфографику которая подчеркивает тематику

форума. Больше информации о размерах и ключевых словах в личку. Предлагайте

свою цену за создание

8 лет назад
Azimut08
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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