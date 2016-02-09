Дизайн баннеров + дизайн товара

БаннерыЗавершен17 заявок209 просмотров
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По товару в конечном итоге должен выглядеть так http://jelens.com.ua/nabory-gel-lakov/nabor-iz-5-gekodi-7-ml-1-v-pod

я буду давать ссылки на товар вы должны будете сделать из этого 1 товар ( набор)

нужно около 50 наборов и 10-15 баннеров

пишите сразу цену за 1 набор и 1 баннер!

8 лет назад
jelens1shop
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$55
5 дней
все ок!
спасибо
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