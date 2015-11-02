Нужен баннер для МКБ Яндекса

Тема: Заправка картриджей

Требования к баннеру:

К размещению принимается баннер 200x300 - для страниц поиска Яндекса (сервис Яндекс.Поиск), а также баннер может быть показан на страницах результатов поиска ресурсов-партнеров Яндекса (сервисы поиска rambler.ru и go.mail.ru/).

Возможные форматы: .gif, .jpeg и .swf.

Обязательно в рамке, размер не более 35 КБ.