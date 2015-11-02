Баннер для МКБ Яндекса

БаннерыЗавершен13 заявок250 просмотров
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Нужен баннер для МКБ Яндекса

Тема: Заправка картриджей

Требования к баннеру:

К размещению принимается баннер 200x300 - для страниц поиска Яндекса (сервис Яндекс.Поиск), а также баннер может быть показан на страницах результатов поиска ресурсов-партнеров Яндекса (сервисы поиска rambler.ru и go.mail.ru/).

Возможные форматы: .gif, .jpeg и .swf.

Обязательно в рамке, размер не более 35 КБ.

8 лет назад
Gonzales-999
Иван Михнюк 
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
8 лет назад
$70
1 день
Отличная работа! Баннер сделан в оговоренные сроки. Качество на высоте.
Только положительные эмоции! Приятно работать.
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