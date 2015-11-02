Нужен баннер для МКБ Яндекса Тема: Заправка картриджей Требования к баннеру: К размещению принимается баннер 200x300 - для страниц поиска Яндекса (сервис Яндекс.Поиск), а также баннер может быть показан на страницах результатов поиска ресурсов-партнеров Яндекса (сервисы поиска rambler.ru ...
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Нужно нарисовать подобную аватарку для паблика VK. Размеры как на примере, текст после выбора исполнителя пришлю.
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