Всем привет!Требуется баннер для канала Youtube(Тот, что на главной странице).Тематики канала: ножевая и около ножевая, плетение из паракорда и изделия из кайдекса.1. Общая концепция, как на фото. Но можем обговорить любые изменения.2. Цвет текста: красный, оранжевый, жёлтый. +обязательна текстура текста, подходящая под тематику.3. Фон - моя фотка(скину полноразмерную в процессе работы).4. Банер, соответственно, должен точно подходить по размерам для ютуба.Цену обговариваем с конкретным исполнителем.P.S. Приветствуется любой креатив :)