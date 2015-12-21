Баннеры для сайта купонов

Надо сделать два простых баннера как в образце ничего сложного просто обновить то что есть сейчас логотип + текст без предоплаты оплата яд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 4 баннера для сайта http://new.vkupone.ru/ (баннеры над купонами).
При создании баннера не учитывайте стрелочки по краям и текст-ссылку. Это все уберется. Будет полный баннер ссылкой.
Баннеры делаем для интернет-магазинов Lamoda Wildberres Связной М.Видео
Разрешение баннера 697 х 238
У баннера должен быть полный фон без белого цвета.
1. Баннер Lamoda - Сделать баннер со стильной девушкой-женщиной или с женщиной и мужчиной. На баннере должен быть логотип Lamoda. На баннере должны быть слова Промокоды, Скидки.
2. Баннер Wildberries - Сделать баннер с фотографией семьи в яркой или просто модной одежде. Использовать фирменный стиль магазина Wildberries (ягодки и логтип). На баннере указать слова Купоны, Промокоды.
3. Баннер Связной - Сделать баннер с фотографией последнего айфона, можно еще добавить айпад или еще что нибудь. Указать логотип Связного. На баннере указать слова Промокоды, Акции.
4. Баннер М.Видео - Сделать баннер с бытовой техникой, можно добавить фото счастливой пары), или женщину. Логотип М.Видео обязателен. Баннер нужно сделать ярким, красным, с желтым и т.д.
Примеры баннеров можно посмотреть тут promokodi точка net (только там многие с белым фоном, уточняю еще раз - белого фона быть не должно. если только немного внутри. должен быть виден четкий прямоугольник).
На баннерах так же можно использовать прямоугольные кнопки с текстом типа "Выбрать промокод", "Все скидки", "Все акции и скидки", "Купоны и промокоды".
Баннеры должны быть яркие, сочные!
У тех людей чьи баннеры понравятся больше всего буду заказывать в дальнейшем!
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