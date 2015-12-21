Баннеры для сайта купонов

# 1 — $ 22 # 2 — $ 17

Нужно сделать 4 баннера для сайта http://new.vkupone.ru/ (баннеры над купонами).

При создании баннера не учитывайте стрелочки по краям и текст-ссылку. Это все уберется. Будет полный баннер ссылкой.

Баннеры делаем для интернет-магазинов Lamoda Wildberres Связной М.Видео

Разрешение баннера 697 х 238

У баннера должен быть полный фон без белого цвета.

1. Баннер Lamoda - Сделать баннер со стильной девушкой-женщиной или с женщиной и мужчиной. На баннере должен быть логотип Lamoda. На баннере должны быть слова Промокоды, Скидки.

2. Баннер Wildberries - Сделать баннер с фотографией семьи в яркой или просто модной одежде. Использовать фирменный стиль магазина Wildberries (ягодки и логтип). На баннере указать слова Купоны, Промокоды.

3. Баннер Связной - Сделать баннер с фотографией последнего айфона, можно еще добавить айпад или еще что нибудь. Указать логотип Связного. На баннере указать слова Промокоды, Акции.

4. Баннер М.Видео - Сделать баннер с бытовой техникой, можно добавить фото счастливой пары), или женщину. Логотип М.Видео обязателен. Баннер нужно сделать ярким, красным, с желтым и т.д.

Примеры баннеров можно посмотреть тут promokodi точка net (только там многие с белым фоном, уточняю еще раз - белого фона быть не должно. если только немного внутри. должен быть виден четкий прямоугольник).

На баннерах так же можно использовать прямоугольные кнопки с текстом типа "Выбрать промокод", "Все скидки", "Все акции и скидки", "Купоны и промокоды".

Баннеры должны быть яркие, сочные!

У тех людей чьи баннеры понравятся больше всего буду заказывать в дальнейшем!