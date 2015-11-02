Компания занимается строительством домов: http://goo.gl/keeOtt Есть хорошая акция, каркас для дома 58 кв.м всего за 399 000 руб. Сейчас на первом баннере оно и показано, но совершенно невнятно - какая-то кухня на фотке, цена толком не показана. Задача - ...
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Добрый день.
Нужна Обложка для электронной книги.
Название книги - 220 лучших цитат, с указанием имени сайта на обложке.
Может у кого есть уже готовая обложка?
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