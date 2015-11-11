Баннер для сайт 2000 x 500 px

БаннерыЗавершен8 заявок225 просмотров
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Компания занимается строительством домов: http://goo.gl/keeOtt

Есть хорошая акция, каркас для дома 58 кв.м всего за 399 000 руб.

Сейчас на первом баннере оно и показано, но совершенно невнятно - какая-то кухня на фотке, цена толком не показана.

Задача - сделать хороший цепляющий баннер.

Подробности и детали самой акции на сайте расписаны.

8 лет назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Achrem
Галина 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Категорически благодарю, хорошая работа!
Хороший заказчик, предоставил четкое тз, своевременно провел оплату. Рекомендую к сотрудничеству!
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