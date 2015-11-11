Баннер для сайт 2000 x 500 px

Компания занимается строительством домов: http://goo.gl/keeOtt

Есть хорошая акция, каркас для дома 58 кв.м всего за 399 000 руб.

Сейчас на первом баннере оно и показано, но совершенно невнятно - какая-то кухня на фотке, цена толком не показана.

Задача - сделать хороший цепляющий баннер.

Подробности и детали самой акции на сайте расписаны.