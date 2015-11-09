Два баннера gif

По товару в конечном итоге должен выглядеть так http://jelens.com.ua/nabory-gel-lakov/nabor-iz-5-gekodi-7-ml-1-v-pod я буду давать ссылки на товар вы должны будете сделать из этого 1 товар ( набор) нужно около 50 наборов и 10-15 баннеров пишите сразу цену за 1 набор и ...