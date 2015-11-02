Требуется дизайн баннеров для наружной рекламы

Сайт: remobi.com/remobi.ru

Требуется подготовить дизайны баннеров для наружной рекламы, исходники должны быть в векторе. Баннеры должны быть в стиле сайта

Размеры (все размеры в дюймах):

66*33 на этом баннере нужно оставить логотип

Баннер который будет висеть на улице, один большой два маленьких по краям,

сбоку, в итоге будет буквой "П". (Красный фон, белый шрифт)

1. 135*33 большими буквами repair&fix и значки

2. два штуки по 49*33 тут тоже большим шрифтом repair&fix и значки

files.icq.net/get/0fukE5p...

у нас будет выше, тату, один большой, и два маленьких по краям

Табличка которая будет висеть на первом этаже у входа 38.9*11.8 их нужно 4

штуки. одной логотип с телефоном на втором repair&fix и значки еще

для двух придумайте сами

files.icq.net/get/0fukEhk...

На двери логотип можно на белом воне

35,5*79 это входная дверь

На неё логотип график работы телефон и значки ремонтируемой нами техники

files.icq.net/get/0kEfuR2...

Очень ужасный дизайн который нарисовали, это как не должно быть, от сюда можете просмотреть размеры

www.icq.com/files/0bBkESk...

Вариант дизайна который у нас на русском

files.icq.net/get/0kEfuuY...

files.icq.net/get/0kEfuDT...

(на белом фоне не очень хорошо все видно)

files.icq.net/get/0kEfukz...

Макеты

download78.files.attachma...

download78.files.attachma...

И так: Все это нужно на английском

Сайт remobi.com

Логотип тоже должен быть для remobi.com

исходник на русском можно переделать

cloud.mail.ru/public/LRTE...

Исходники иконок.

cloud.mail.ru/public/5Xem...