Требуется дизайн баннеров для наружной рекламы

Нужно сделать 4 баннера для сайта http://new.vkupone.ru/ (баннеры над купонами). При создании баннера не учитывайте стрелочки по краям и текст-ссылку. Это все уберется. Будет полный баннер ссылкой. Баннеры делаем для интернет-магазинов Lamoda Wildberres Связной М.Видео Разрешение баннера 697 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: remobi.com/remobi.ru
Требуется подготовить дизайны баннеров для наружной рекламы, исходники должны быть в векторе. Баннеры должны быть в стиле сайта
Размеры (все размеры в дюймах):
66*33 на этом баннере нужно оставить логотип
Баннер который будет висеть на улице, один большой два маленьких по краям,
сбоку, в итоге будет буквой "П". (Красный фон, белый шрифт)
1. 135*33 большими буквами repair&fix и значки
2. два штуки по 49*33 тут тоже большим шрифтом repair&fix и значки
у нас будет выше, тату, один большой, и два маленьких по краям
Табличка которая будет висеть на первом этаже у входа 38.9*11.8 их нужно 4
штуки. одной логотип с телефоном на втором repair&fix и значки еще
для двух придумайте сами
На двери логотип можно на белом воне
35,5*79 это входная дверь
На неё логотип график работы телефон и значки ремонтируемой нами техники
Очень ужасный дизайн который нарисовали, это как не должно быть, от сюда можете просмотреть размеры
Вариант дизайна который у нас на русском
(на белом фоне не очень хорошо все видно)
Макеты
И так: Все это нужно на английском
Сайт remobi.com
Логотип тоже должен быть для remobi.com
исходник на русском можно переделать
Исходники иконок.
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