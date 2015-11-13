Нарисовать шапку для сайта

Нужно сделать 4 баннера для сайта http://new.vkupone.ru/ (баннеры над купонами). При создании баннера не учитывайте стрелочки по краям и текст-ссылку. Это все уберется. Будет полный баннер ссылкой. Баннеры делаем для интернет-магазинов Lamoda Wildberres Связной М.Видео Разрешение баннера 697 ...