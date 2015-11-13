Нужно разработать ряд баннеров для этого сайта http://iko-trade.com.ua/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать шапку для сайта. Изобразить мужчину с женщиной в спецодежде на фоне красивого домика.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Создать 4-5 рекламных банера гиф/статика/флеш. Несколько разных размеров. Рекламируем инвестиционные продукты - долгосрочные инвестиции. Нужен современный дизайн, классный шрифт, покреативить с картинкой/графикойЗавершен8 лет назад
Сайт: remobi.com/remobi.ru Требуется подготовить дизайны баннеров для наружной рекламы, исходники должны быть в векторе. Баннеры должны быть в стиле сайта Размеры (все размеры в дюймах): 66*33 на этом баннере нужно оставить логотип Баннер ...Баннеры5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $39
Нужно сделать 4 баннера для сайта http://new.vkupone.ru/ (баннеры над купонами). При создании баннера не учитывайте стрелочки по краям и текст-ссылку. Это все уберется. Будет полный баннер ссылкой. Баннеры делаем для интернет-магазинов Lamoda Wildberres Связной М.Видео Разрешение баннера 697 ...Завершен8 лет назад
Надо сделать два простых баннера как в образце ничего сложного просто обновить то что есть сейчас логотип + текст без предоплаты оплата ядЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужна Обложка для электронной книги. Название книги - 220 лучших цитат, с указанием имени сайта на обложке. Может у кого есть уже готовая обложка?Баннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
Компания занимается строительством домов: http://goo.gl/keeOtt Есть хорошая акция, каркас для дома 58 кв.м всего за 399 000 руб. Сейчас на первом баннере оно и показано, но совершенно невнятно - какая-то кухня на фотке, цена толком не показана. Задача - ...Завершен8 лет назад
Нужно создать анимированные баннеры для форума. Баннеры должныбыть цветом форума + добавить логотип форума, дополнительно нужно добавить на баннеры анимацию в виде ключевых слов или инфографику которая подчеркивает тематику форума. Больше информации о размерах и ключевых словах ...Баннеры17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать 2-3 вертикальных баннера 240х300, 240х350 Указывайте цены на статические, гиф и флеш баннеры. Также нужно подобрать несколько фоток из клипартов на визовую тематику Указывайте в заявке свой скайп для связиЗавершен8 лет назад