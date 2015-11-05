Нужно сделать дизайн баннера под две акции, баннер один а стороны две.

Задачи:

1. Сторона

- Передать акцию купи комплект серьги и кольцо - получи изделие бесплатно, с красивым и понятным оформлением

2. Сторона

- Браслет с Шармом за 1990, а была цена 2480.

- Также ниже под акцией, шармы с описанием

Учитывать цветовую гамму компании.