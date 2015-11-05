Баннер инфобиз

здравствуйте,нужен баннер для компьютеров и мобильных устройств Формат - *.jpg, *.jpeg или *.gif, размер - от 720х1280 до 1200х1920 px, не более 400 кБ.

Формат - *.jpg, *.jpeg или *.gif, размер - от 1280х720 до 1920х1200 px, не более 400 кБ.

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