Flash или html5 баннер

БаннерыЗавершен12 заявок236 просмотров
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Необходимо нарисовать баннер во flash, тз прикреплено. Желательно сдать завтра же. Работа не сложная. 

HTML
8 лет назад
Sh1ning
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$5
1 день
Юрий сделал задание на отлично и очень оперативно. Советую всем.
Доволен сотрудничеством с Александром. Очень приятный человек и грамотный заказчик. Рекомендую.
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