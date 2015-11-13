Подготовить 2 баннера и 1 ресайз

По требованиям для участия в Черной пятнице необходимо разработать 2 баннера.

https://www.admitad.com/public/storage/2015/08/11/BlackFriday_2015.pdf

1. Тизер на главной странице размером (550 на 228)

В нем

Рекламное сообщение - "Отвечаем за каждую акцию: красота, рестораны, отдых!"

Скидка до 89%

2. Баннер в товарном разделе (978 на 202) - ресайз сценария предыдущего баннера

3. Баннер в профиле магазина (550 на 228)

Его содержание "Куда сходить в Москве со скидкой до 95%?"

Вести он должен на раздел "развлечения", поэтому на него нужно подбирать соответствующие картинки.

От исполнителя требуется грамотный подход к формированию тела баннеров.

Просьба не писать исполнителей без портфолио.