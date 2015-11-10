Разработка Flash банера для интернет магазина автозапчастей

Нужна шапка-лого для сайта http://www.eturne.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать несколько не сложных и не больших баннера для Интернет магазина автозапчастей.
Интересует цена за 1 баннер.
Будет 2-3 баннера.
примерно как на http://www.autodoc.ru/ справа
Уточнение
- Продажа шин дисков
- Продаже моторных масел
- Запчасти для технического обслуживания (реклама каталога)
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