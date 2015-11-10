Разработка Flash банера для интернет магазина автозапчастей

$10
БаннерыЗавершен5 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать несколько не сложных и не больших баннера для Интернет магазина автозапчастей.

Интересует цена за 1 баннер.

Будет 2-3 баннера.

примерно как на http://www.autodoc.ru/ справа

Уточнение

  • Продажа шин дисков
  • Продаже моторных масел
  • Запчасти для технического обслуживания (реклама каталога)
8 лет назад
Sefchov
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mony
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$30
2 дня
Заказ был выполнен качественно и в срок
Отличный заказчик! Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Подготовить 2 баннера и 1 ресайз

    По требованиям для участия в Черной пятнице необходимо разработать 2 баннера. https://www.admitad.com/public/storage/2015/08/11/BlackFriday_2015.pdf  1. Тизер на главной странице размером (550 на 228) В нем  Рекламное сообщение - "Отвечаем за каждую акцию: красота, рестораны, отдых!" Скидка до 89% 2. Баннер в товарном разделе ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннеры для сайта

    $40

    Необходимо разработать 4 баннера на тематику: 1. Интернет магазин быстрых автозапчастей 2. интернет магазин качественных масел 3. интернет магазин выгодных шин и дисков 4. Мы сэкономим Ваше время и деньги   сайт - http://profi174.ru/ располагаться будет на месте текущего изображения - https://yadi.sk/i/YG_i3vZCkGnAK необходимо ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн баннера

    Нужно сделать дизайн баннера под две акции, баннер один а стороны две. Задачи: 1. Сторона - Передать акцию купи комплект серьги и кольцо - получи изделие бесплатно, с красивым и понятным оформлением 2. Сторона - Браслет с Шармом за 1990, ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Flash или html5 баннер

    Необходимо нарисовать баннер во flash, тз прикреплено. Желательно сдать завтра же. Работа не сложная.

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать рекламные баннеры

    $100

    Создать 4-5 рекламных банера гиф/статика/флеш. Несколько разных размеров. Рекламируем инвестиционные продукты - долгосрочные инвестиции. Нужен современный дизайн, классный шрифт, покреативить с картинкой/графикой

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется дизайн баннеров для наружной рекламы

    Сайт: remobi.com/remobi.ru Требуется подготовить дизайны баннеров для наружной рекламы, исходники должны быть в векторе. Баннеры должны быть в стиле сайта Размеры (все размеры в дюймах): 66*33 на этом баннере нужно оставить логотип Баннер ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад