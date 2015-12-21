Отрисовать три рекламных баннера для сайта

Всем привет. Нужны баннеры для GDN. Исходя из содержания баннеров будет три категории. (в двух категориях по одному баннеру, в одной - 5 штук(будут меняться логотипы и бренд). Нужно будет их отресайзить под размеры, которые есть в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://delovoychemal.ru справа предусмотрены места под три рекламных банера. Их нужно нарисовать.
Первый фотоцентр смайл (инфу брать с самого банера, только сам банер отрисовать как надо)
Второй банер рисовать с нуля. Это реклама агентства недвижимости. Инфу можно брать с их сайта - http://риелт-лидер.рф/
и третий банер тоже с нуля - реклама продажи мяса домашнего кролика (просто на ваше усмотрение информацию и место предусмотреть под адрес, телефон)
Будут вопросы - задавайте
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