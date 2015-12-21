Отрисовать три рекламных баннера для сайта

На сайте http://delovoychemal.ru справа предусмотрены места под три рекламных банера. Их нужно нарисовать.

Первый фотоцентр смайл (инфу брать с самого банера, только сам банер отрисовать как надо)

Второй банер рисовать с нуля. Это реклама агентства недвижимости. Инфу можно брать с их сайта - http://риелт-лидер.рф/

и третий банер тоже с нуля - реклама продажи мяса домашнего кролика (просто на ваше усмотрение информацию и место предусмотреть под адрес, телефон)

Будут вопросы - задавайте