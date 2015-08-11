Дизайн баннера для статьи в Блог

Задача изготовить баннер на flash'e. Для БаЯн'a. У кого опыта нет, то можете посмотреть требования Яндекс к баннерам. Описание: 4 слайда с несложной анимацией из растровых изображений (пример http://prot.scrumhost.ru/flash/psk_200x300_v2_005.swf). О вас: стоимость и сроки изготовления, ссылки на примеры ...