Флеш-баннер под БаЯн

Требуется изготовить баннер для сайта, который иллюстрировал бы фразу "Оперативная диагностика вашего сайта на вирусы и взлом" Возможные ассоциации: - сонар (на подводных лодках) - скорая помощь - лупа - микроскоп - вор-домушник - ... Не - доктор Айболит - не красный крест Обязательно выдержать в стиле ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача изготовить баннер на flash'e. Для БаЯн'a.
У кого опыта нет, то можете посмотреть требования Яндекс к баннерам.
Описание: 4 слайда с несложной анимацией из растровых изображений (пример http://prot.scrumhost.ru/flash/psk_200x300_v2_005.swf).
О вас: стоимость и сроки изготовления, ссылки на примеры работ (если есть).
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