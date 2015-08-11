Сделать комплект баннеров

Нужен дизайн баннера для статьи в Блог: http://elearningchips.com/blog/?p=1281&preview=true Баннер должен отображать тематику сатьи. Размер: 1023х297 Примеры стиля, который нравится: http://elearningindustry.com/elearning-dream-team-key-players http://elearningindustry.com/successful-elearning-projects-5-things-all-have-in-common http://elearningindustry.com/working-subject-matter-experts-ultimate-guide
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Всем привет. Нужны баннеры для GDN.
Исходя из содержания баннеров будет три категории. (в двух категориях по одному баннеру, в одной - 5 штук(будут меняться логотипы и бренд).
Нужно будет их отресайзить под размеры, которые есть в прикреплённом файле.
Что на банерах:
Логотип, товар, призыв. Возможна лёгкая анимация.
Актуальны исполнители, которые уже делали для ГДНа баннеры и в курсе требований гугла к флешу, замиранию анимации через 30 сек и т.п.
Пишите, пожалуйста, цену сразу, хотя б примерную.
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