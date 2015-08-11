Сделать комплект баннеров

Всем привет. Нужны баннеры для GDN.

Исходя из содержания баннеров будет три категории. (в двух категориях по одному баннеру, в одной - 5 штук(будут меняться логотипы и бренд).

Нужно будет их отресайзить под размеры, которые есть в прикреплённом файле.

Что на банерах:

Логотип, товар, призыв. Возможна лёгкая анимация.

Актуальны исполнители, которые уже делали для ГДНа баннеры и в курсе требований гугла к флешу, замиранию анимации через 30 сек и т.п.

Пишите, пожалуйста, цену сразу, хотя б примерную.