Разработка рекламной листовки

$3
БаннерыЗакрыт19 заявок197 просмотров
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Пример есть, задание элементарное.  Необходимо расположить текст на листе в нужном порядке.

Бюджет - 150 руб.

Срок - 1 день.

8 лет назад
Power777
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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