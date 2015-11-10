На сайте http://delovoychemal.ru справа предусмотрены места под три рекламных банера. Их нужно нарисовать. Первый фотоцентр смайл (инфу брать с самого банера, только сам банер отрисовать как надо) Второй банер рисовать с нуля. Это реклама агентства недвижимости. Инфу ...