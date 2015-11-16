Баннер для сайта GIF

$10
БаннерыЗавершен1 заявка335 просмотров
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#1$10

Для сайта Trudomir.ru нужно создать анимированный баннер.

Сайт по поиску работы и персонала на вакансии промоутер,

промо-консультант, супервайзер, аниматор, расклейщик объявлений и т.д.

Баннер должен привлекать работодателей и соискателей к регистрации и использованию ресурса.

Преимущества - единственный сайт специализирующийся именно на таком персонале и вакансиях

с открытыми контактами соискателей и бесплатным созданием вакансий.

Формат - GIF

Вес - до 150-200 КБ

Размер - 1000х111 px

При необходимости, можем предоставить исходники логотипа.

Ждем креативные и привлекательные предложения.

8 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победитель конкурса
SpeedFastik
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
#1
Хороший дизайнер. Все комменты учел, доработал без возражений.
Отличный заказчик,адекватный.Спасибо за сотрудничество!!!
Заявки фрилансеров
SpeedFastik
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
#1
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