Баннер и логотип

Необходимо сделать анимационный баннер в формате gif. Требования: привлекательный дизайн с привлекающей внимание анимацией, обязательное содержание (предоставим), а также соответствие стилистике сайта, на котором баннер будет размещаться (ну или по крайней мере чтобы он не выбивался ...