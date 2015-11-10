Разработка вижуалов

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Разработка 4х вижуалов для сайта

Пример прикреплен к задаче. 

Логотипы, изображения товаров, текст, стиль фона и оформления, шрифты предоставлю. 

8 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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