Разработка вижуалов

Всем привет, хочу раскрывающийся баннер, размеры как здесь: http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=53&sid=64b0bc009b39853ce737b8e3c48e2180 (красный по центру). Тематика - Совместные покупки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка 4х вижуалов для сайта
Пример прикреплен к задаче.
Логотипы, изображения товаров, текст, стиль фона и оформления, шрифты предоставлю.
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