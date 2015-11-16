Нужен новый банер и логотип для женского блога. Хотелось бы что то в тёплых тонах, уютное, лаконичное, ничего лишнего.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать баннер с анимацией для детского клуба.
Похожая стилистика - baby-club точка ру
Баннер размером 200(ш)х250(в) пикселей
срок до 17.11
Указывайте стоимость и формат в котором будет делаться баннер.
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