Баннер с анимацией

$10
БаннерыЗавершен13 заявок252 просмотра
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Требуется разработать баннер с анимацией для детского клуба. 

Похожая стилистика - baby-club точка ру

Баннер размером 200(ш)х250(в) пикселей

срок до 17.11

Указывайте стоимость и формат в котором будет делаться баннер.

8 лет назад
crazy1
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$10
2 дня
Отличное качество баннера! Огромное спасибо Елене! Рекомендую к сотрудничеству)
Понравилось работать с Александром, быстро принял и оплатил работу.
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