Создание HTML5 баннера

Банер для интернет-магазина профессиональной косметики, в честь события - черная пятница (распродажа). Который будет использоваться в контекстно-медийной рекламе [b]На банере должны быть:[/b] [list][*]Black Friday[*]название сайта [*]Скидки: 20,40,50,70,90 [*]Косметика 45000 товаров [*]Все для вашей красоты [/list] Банер должен сочетаться с общим стилем сайта На банере ...