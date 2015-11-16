Создание рекламного баннера

Нужно немного покреативничать, и сделать баннер услуги.

Есть логотип, текст и корпоративные цвета.

Креатив заключается в том, чтобы разместить рисунки и тексты таким образом, чтоб CTR был как можно выше.

Есть несколько услуг. На каждую услугу - отдельный баннер

Пишите свою цену за один такой баннер.