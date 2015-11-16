Дизайн меняющихся баннеров

БаннерыЗакрыт9 заявок159 просмотров
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На  сайте на  посадочных   страницах (ниже)  есть  меняющиеся баннеры ( с печами). Надо поменять    дизайн  баннеров.  Дизайнер  будет  выбран в том случае, если   предложит  свое  решение (достаточно одного,  но 

можно  и  больше).  Предложения   можно   прислать  на   адрес

http://www.megant.ru/

http://www.megant.ru/index.php/dlya-sushki-i-zharki

8 лет назад
infomegant
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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