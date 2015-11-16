Дизайн меняющихся баннеров

На сайте на посадочных страницах (ниже) есть меняющиеся баннеры ( с печами). Надо поменять дизайн баннеров. Дизайнер будет выбран в том случае, если предложит свое решение (достаточно одного, но

можно и больше). Предложения можно прислать на адрес

http://www.megant.ru/

http://www.megant.ru/index.php/dlya-sushki-i-zharki