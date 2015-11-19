Картинка-банер для фона на сайт.

Нужно немного покреативничать, и сделать баннер услуги. Есть логотип, текст и корпоративные цвета. Креатив заключается в том, чтобы разместить рисунки и тексты таким образом, чтоб CTR был как можно выше. Есть несколько услуг. На каждую услугу - отдельный ...
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Нужно нарисовать картинку-банер, чтобы я смог с нее сделать фон на сайт,
под эту рекламу http://euromillions.loto7stars.com
Вот пример, там стоит реклама вместо фона.
обновляйте, там реклама меняется.
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