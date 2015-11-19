Картинка-банер для фона на сайт.

БаннерыЗавершен14 заявок174 просмотра
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Нужно нарисовать картинку-банер, чтобы я смог с нее сделать фон на сайт,

под эту рекламу http://euromillions.loto7stars.com

Вот пример, там стоит реклама вместо фона.

http://seasonvar.ru

обновляйте, там реклама меняется.

8 лет назад
kostjakrasota
Костя 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
delsan
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Сделал работу как и обещал, уложился в сроки и не дорого берет. Советую всем.
Сотрудничеством доволен: заказчик знает чего хочет, хорошая коммуникация и быстрая оплата Рекомендую!
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