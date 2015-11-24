Баннер в 9-ти размерах с элементарной анимацией. На сегодня!

Нужен дизайнер для создания баннеров ,возможно иконок тоже для интернет магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен яркий контрастный баннер, с крупной фразой
Ваш Сайт выглядит как .......но? (кино, районо, полено, сено)
и логотипом https://www.dropbox.com/s/739ynmykrd0ieyw/odev_logo.png?dl=0
Первая часть слова «....но» должна меняться, и быть слабо контрастной, чтобы угадывалось «говно».
Размеры:
- полноразмерный баннер: 728 x 90;
- нестандартный баннер: 450 x 80;
- баннер: 468 x 60;
- квадрат: 250 x 250;
- малый квадрат: 200 x 200;
- большой прямоугольник: 336 x 280;
- встроенный прямоугольник: 300 x 250;
- широкий небоскреб: 160 x 600;
- небоскреб: 120 x 600;
- Похожие заказы
- Баннеры34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать картинку-банер, чтобы я смог с нее сделать фон на сайт, под эту рекламу http://euromillions.loto7stars.com Вот пример, там стоит реклама вместо фона. http://seasonvar.ru обновляйте, там реклама меняется.Завершен8 лет назад
Нужно немного покреативничать, и сделать баннер услуги. Есть логотип, текст и корпоративные цвета. Креатив заключается в том, чтобы разместить рисунки и тексты таким образом, чтоб CTR был как можно выше. Есть несколько услуг. На каждую услугу - отдельный ...Баннеры17 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте на посадочных страницах (ниже) есть меняющиеся баннеры ( с печами). Надо поменять дизайн баннеров. Дизайнер будет выбран в том случае, если предложит свое решение (достаточно одного, но можно и больше). Предложения можно прислать ...Баннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
Срочно требуется дизайнер для создания HTML5 баннера на тематику Black Friday. Пишите, отправлю техническое задание.Баннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Требуется разработать баннер с анимацией для детского клуба. Похожая стилистика - baby-club точка ру Баннер размером 200(ш)х250(в) пикселей срок до 17.11 Указывайте стоимость и формат в котором будет делаться баннер.Завершен8 лет назад
Нужно создать два баннера, для вывески на здании. На баннерах будут расписаны предоставляемые услуги. Размеры: 130х500 см 90x200 см ширина/Х/высота Обязательный формат PSD Тематика баннеров - АвтосервисБаннеры21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется нарисовать баннер Тематика: Bitcoin и криптовалюты Размеры: 250x250, 300x250, 468x60, 728x90 Формат: GIF или JavaScript/HTML5 (лучше GIF) Детали в прикрепленном архиве. Пожалуйста, постите сразу сроки и стоимость.Завершен8 лет назад
Требуется разработать графический баннер на сайт. Размеры 1030*420 текст : Щебень известняковый всех фракций от 750р/т с доставкой по г. Волгограду при заказе от 40тБаннеры19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать баннер+аватар для группы вконтакте по продаже платьевБаннеры19 заявокЗакрыт8 лет назад