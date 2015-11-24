Баннер в 9-ти размерах с элементарной анимацией. На сегодня!

БаннерыЗавершен7 заявок211 просмотров
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Нужен яркий контрастный баннер, с крупной фразой

Ваш Сайт выглядит как .......но? (кино, районо, полено, сено)

и логотипом https://www.dropbox.com/s/739ynmykrd0ieyw/odev_logo.png?dl=0

Первая часть слова «....но» должна меняться, и быть слабо контрастной, чтобы угадывалось «говно».

Размеры:

  • полноразмерный баннер: 728 x 90;
  • нестандартный баннер: 450 x 80;
  • баннер: 468 x 60;
  • квадрат: 250 x 250;
  • малый квадрат: 200 x 200;
  • большой прямоугольник: 336 x 280;
  • встроенный прямоугольник: 300 x 250;
  • широкий небоскреб: 160 x 600;
  • небоскреб: 120 x 600;
8 лет назад
xeops
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$15
1 день
Спасибо, быстро вышел на связь, быстро сделал. Не цеплялся за первое решение, а шёл на уступки и дорабатывал варианты. Со сроками вышла задержка, но не критично. Удачи Виталию! Будем еще работать.
Понравилось работать с Андреем. Только положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендую.
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