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Требуется нарисовать баннер новогодней тематики
рр ШхВ 709х80рх
Основная надпись "Лучшие елки города"
удачный пример:
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