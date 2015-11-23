Отрисовка и ресайз баннеров для КМС Google

БаннерыЗавершен14 заявок203 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо разработать статичный баннер для рекламы в КМС Google и сделать его ресайз под следующие размеры: 320*50, 468*60, 970*90, 300*250, 300*600, 336* 280, 120*600, 160*600. Тематика: одежда и аксессуары из эко-меха. Исполнителю предоставлю контент для баннера - логотип компании, позиционирование и несколько фотографий моделей одежды.

Спецификация и требования к баннерам: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru

В предложениях указывайте сроки и стоимость работы.

8 лет назад
vgerman2022
Виталий 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$20
1 день
Спасибо Святославу за качественное и оперативное выполнение задачи! Рекомендую!
Спасибо за проект! Рекомендую Виталия, как ответственного заказчика. Подробное ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи.
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