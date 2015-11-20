Здравствуйте. Необходимо разработать статичный баннер для рекламы в КМС Google и сделать его ресайз под следующие размеры: 320*50, 468*60, 970*90, 300*250, 300*600, 336* 280, 120*600, 160*600. Тематика: одежда и аксессуары из эко-меха. Исполнителю предоставлю контент для ...
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Нужно сделать баннеры для автодилера - 5 шт.
Имеются готовые изображения. Главная и 4 модели авто.
Для каждой модели нужно разместить инфографику с текстом ~6 шт.
Пример - https://yadi.sk/i/xpFjlLgTkYEgG
Для главной нужно разместить 3 слогана на фоне всех авто.
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