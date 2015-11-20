Баннеры для автодилера

БаннерыЗавершен12 заявок316 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать баннеры для автодилера - 5 шт.

Имеются готовые изображения. Главная и 4 модели авто.

Для каждой модели нужно разместить инфографику с текстом ~6 шт. 

Пример - https://yadi.sk/i/xpFjlLgTkYEgG

Для главной нужно разместить 3 слогана на фоне всех авто.

PSD - https://yadi.sk/i/-teczJUokYFFh

8 лет назад
raiseman
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$60
2 дня
Получил то, что хотел. Быстро и качественно.
Спасибо за интересный проект. Сотрудничеством доволен, надеюсь на продолжение.
  • Похожие заказы

  • Отрисовка и ресайз баннеров для КМС Google

    Здравствуйте. Необходимо разработать статичный баннер для рекламы в КМС Google и сделать его ресайз под следующие размеры: 320*50, 468*60, 970*90, 300*250, 300*600, 336* 280, 120*600, 160*600. Тематика: одежда и аксессуары из эко-меха. Исполнителю предоставлю контент для ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Праздничные баннеры-открытки

    Здравствуйте, Нужно нарисовать праздничную открытку-баннер для компании, у которой исполняется день рождения. Открытка нужна будет для рассылки всем партнерам по email и размещения в соц. сетях (FB, LinkedIn и т.д.). Т.е. нужно будет подобрать лучший размер для отображения ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер в 9-ти размерах с элементарной анимацией. На сегодня!

    Нужен яркий контрастный баннер, с крупной фразой Ваш Сайт выглядит как .......но? [i]([/i][i]кино, районо, полено, сено)[/i] и логотипом https://www.dropbox.com/s/739ynmykrd0ieyw/odev_logo.png?dl=0 Первая часть слова «....но» должна меняться, и быть слабо контрастной, чтобы угадывалось «говно». Размеры: [list][*]полноразмерный баннер: 728 x 90; [*]нестандартный баннер: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Картинка-банер для фона на сайт.

    Нужно нарисовать картинку-банер, чтобы я смог с нее сделать фон на сайт, под эту рекламу http://euromillions.loto7stars.com Вот пример, там стоит реклама вместо фона. http://seasonvar.ru обновляйте, там реклама меняется.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание рекламного баннера

    Нужно немного покреативничать, и сделать баннер услуги. Есть логотип, текст и корпоративные цвета. Креатив заключается в том, чтобы разместить рисунки и тексты таким образом, чтоб CTR был как можно выше. Есть несколько услуг. На каждую услугу - отдельный ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн меняющихся баннеров

    На  сайте на  посадочных   страницах (ниже)  есть  меняющиеся баннеры ( с печами). Надо поменять    дизайн  баннеров.  Дизайнер  будет  выбран в том случае, если   предложит  свое  решение (достаточно одного,  но  можно  и  больше).  Предложения   можно   прислать  ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание HTML5 баннера

    Срочно требуется дизайнер для создания HTML5 баннера на тематику Black Friday. Пишите, отправлю техническое задание.

    HTML
    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать 2 баннера для вывески на здание

    Нужно создать два баннера, для вывески на здании. На баннерах будут расписаны предоставляемые услуги. Размеры: 130х500 см 90x200 см ширина/Х/высота Обязательный формат PSD Тематика баннеров - Автосервис

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад