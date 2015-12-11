Нужны баннеры gif. Интерессный бекграунд и 4 обычных баннера

Здравствуйте,

http://svitmolodi.com.ua/ru/schools вот на этот сайт нужны баннера

1. Нужны маленькие баннеры gif с меняющимися изобажениями: Підручники онлайн с левой стороны и 4 с правой стороны: Живий зошит, Подарунок за реєстрацію на порталі, День народження друга и Моя школа thebest.

2. Сделать яркий, привлекательный бекграунт вместо коричневого, но так что-бы он не поглощал сайт.

3. На страницах (Отдых, Образование, Увлечения, Здоровье) в топовой новости сделать 4 баннера в соответствии с разделом

Укажите, пожалуйста, приблизительную стоимость и как часто Вы бываете на связи.

Нам нужен человек который на связи в рабочее время, работа есть постоянно.

Отвечу на все вопросы