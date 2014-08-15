Подача объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка156 просмотров

Ежедневное размещение объявлений на Авито — от 30 шт.

Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление.

Требование: ответственность и вдумчивость!

Оплата — через WebMoney

11 лет назад
Yaroslava84
Ярослава 
41 год
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

qween7
54 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$12
5 дней
Все четко и в срок! Продолжаем сотрудничество! Рекомендую!
Очень комфортное общение, понятные задания, необходимая помощь. Спасибо за профессионализм! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

qween7
54 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад