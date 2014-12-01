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Раскрутка паблика в ВК
Всем доброго времени суток!
Есть паблик в вк (можно переделать в группу при необходимости) https://vk.com/public72690213
Требуется человек, который раскрутит паблик путем привлечения туда ТОЛЬКО целевой аудитории.
Чего я хочу:
чтобы пабилк посещали люди, которым интересна тема и которые могу стать клиентами или партнерами
постоянно обновлять и дополнять паблик новой и интересной информацией по теме (периодичность зависит от многих факторов от одного раза в сутки до одного раза в неделю) пс частично информацию буду предоставлять сам.
Чего я не хочу
Чтобы было куча спама и 5000000000 подписчиков-ботов
Оплата будет следующая :
За выполненную работу (договорная)
За обновления и дополнения (договорная)
За привлеченного клиента (бонус договорной)
Выбранный исполнитель
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