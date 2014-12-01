Раскрутка паблика в ВК

Всем доброго времени суток!

Есть паблик в вк (можно переделать в группу при необходимости) https://vk.com/public72690213

Требуется человек, который раскрутит паблик путем привлечения туда ТОЛЬКО целевой аудитории.

Чего я хочу:

чтобы пабилк посещали люди, которым интересна тема и которые могу стать клиентами или партнерами

постоянно обновлять и дополнять паблик новой и интересной информацией по теме (периодичность зависит от многих факторов от одного раза в сутки до одного раза в неделю) пс частично информацию буду предоставлять сам.

Чего я не хочу

Чтобы было куча спама и 5000000000 подписчиков-ботов

Оплата будет следующая :

За выполненную работу (договорная)

За обновления и дополнения (договорная)

За привлеченного клиента (бонус договорной)